



Единые рынки нефти и газа являются одним из ключевых вопросов как евразийской, так и союзной интеграции, отмечает собеседник Sputnik.





"Изначально ЕАЭС предполагает свободную зону торговли и переход к единому экономическому пространству, а значит, такие товары, как нефть, газ и другие энергоресурсы, должны существовать в этом пространстве на тех же равных условиях, как и любые другие товары. Но понятно, что такие категории товаров, как углеводороды, имеют особое значение, поэтому им изначально уделялось особое внимание и предполагалось, что единые рынки нефти и газа заработают чуть позже, чем в целом зона свободной торговли в ЕАЭС. Но тем не менее, она должна была заработать к 2025 году", ― рассказывает Рекеда.





Если, как заявил председатель ЕЭК, договор будет подписан до 2023 года, возможно, единые рынки нефти и газа начнут работать даже раньше, чем это предполагалось в договоре о ЕАЭС от 25 мая 2014 года, отмечает эксперт.





"Важность этого вопроса подтверждается еще и тем, что он стал камнем преткновения в процессе обсуждения дорожных карт в рамках Союзного государства только между Россией и Беларусью. Тогда РФ выступала с позиций комплексной интеграции, когда говорилось, что нужно одновременно реализовывать программу построения Союзного государства по всем направлениям. Беларусь говорила, что сначала нужно перейти к единым ценам на нефть и газ, и затем уже интегрировать на этой основе остальные экономические измерения", ― говорит Рекеда.





Пинок для интеграции





При этом известно, что цены на нефть и газ для Беларуси за последние 20 лет и так были более низкими, чем для дальнего зарубежья, в разное время эта выгода между ценами колебалась, но так или иначе, за последние годы очевидно, что это были льготные условия для белорусского государства, отмечает эксперт.





"Соответственно, если удастся реализовать то, что говорит председатель ЕЭК, это означает качественный шаг вперед в деле построения евразийской интеграции. Это придаст серьезный импульс всей интеграции ― не только нефтегазовой, но и в целом всему экономическому организму, и причем это будет импульс не только для развития ЕАЭС, но и для Союзного государства", ― рассуждает Рекеда.





Вполне возможно, создание единого рынка нефти и газа окажет одно из ключевых влияний на развитие интеграции на постсоветском пространстве за последние лет 10, резюмирует Рекеда.















