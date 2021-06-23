Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. Обыск проводил КГБ
"Несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме", — говорят в компании 21vek.by
Обыск в головном офисе 21vek.by на проспекте Победителей в Минске проводил КГБ, сообщает пресс-служба кампании. Ранее была информация, что онлайн-гипермаркетом заинтересовался Департамент финансовых расследований. Сотрудники госбезопасности проводили обыск с 12:30 до 19:45, забрали документы. Все это время около 250 работников оставались без средств связи и не могли сообщить о происходящем.
Задержаны все трое учредителей 21vek.by: Сергей Войнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. В каком они статусе находятся, пока точно неизвестно. Сообщается, что руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет интересующие его данные, пишет Еврорадио.
00:11 23/06/2021
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