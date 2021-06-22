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Михаил Гуцериев стал жертвой режима - бизнесу могут угрожать санкции ЕС за дружбу с Лукашенко

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев оказался первым крупным российским бизнесменом, попавшим под санкции ЕС за поддержку режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

Михаил Гуцериев стал жертвой режима - бизнесу могут угрожать санкции ЕС за дружбу с Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
 По мнению юристов, формулировки санкций позволяют блокировать не только личные активы в Европе, но и бизнес, где господину Гуцериеву принадлежит не менее 50%. Тогда под ударом могут оказаться белорусский «Славкалий» и российская «Нефтиса». В зоне потенциального риска и другие компании группы, если в ЕС сочтут влияние бизнесмена на них достаточным для контроля.

Совет ЕС ввел санкции против Михаила Гуцериева, обосновав это «серьезными нарушениями прав человека» и «репрессиями» со стороны властей Беларуси  в отношении граждан этой страны: речь идет о подавлении протестов в августе 2020 года и посадке рейса Ryanair в аэропорту Минска в мае. Михаил Гуцериев, по мнению властей ЕС, связан «давней дружбой» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Теперь бизнесмену полностью запрещено посещение ЕС. Европейские банки и «экономические операторы» прекратят обслуживать господина Гуцериева, а все его личные активы заморозят, поясняет спецсоветник по санкционному праву КА Pen & Paper Сергей Гландин.
Бизнес, в котором у господина Гуцериева есть доля, уточняет юрист, санкции затронут, только если речь идет о 50% и более. Под санкции всегда попадает не только человек, но и компании, где он является участником с долей 50% и более, подтверждает партнер Borenius Артем Жаворонков, однако законодательство ЕС учитывает не только формальное владение, но и наличие фактического контроля.

Большая часть активов Михаила Гуцериева и его семьи объединена в ПФГ «Сафмар», где отказались от комментариев. Формально в группу, в частности, входит холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), основные активы которого — 100% в лизинговой компании «Европлан», 49% страховщика ВСК, 10% ритейлера «М.Видео» и 11,1% «Русснефти». Однако еще в начале 2019 года Михаил Гуцериев вышел из состава акционеров СФИ, передав долю сыну Саиду (см. “Ъ” от 31 января 2019 года). Сейчас free float холдинга, по информации входящего в СФИ НПФ «Моспромстрой-фонд», составляет 11,7%. СФИ планировал в ближайшем будущем выводить «Европлан» на биржу и привлечь $300 млн (см. “Ъ” от 16 июня). Источники “Ъ”, близкие СФИ, по-разному оценивают перспективы IPO в свете санкций: часть видит необходимость отказаться от размещения, тогда как другие подчеркивают, что «конечный бенефициар — Саид».

Крупнейшим акционером «М.Видео» также выступает Саид Гуцериев, владея 40% через кирпский офшор Ericaria Holdings (помимо 10%, принадлежащих СФИ). Тем не менее после введения санкций акции ритейлера на Мосбирже упали 21 июня на 4,48%, до 616 руб.

Михаил Гуцериев, бизнесмен, в стихотворении «Играя в прятки на судьбу»Михаил Гуцериев, бизнесмен, в стихотворении «Играя в прятки на судьбу»
Я верил — заново начну, и жизнь мне виделась другой. Ошибся, думал, что внушу, и оказался за чертой.

Крупнейшими активами именно Михаила Гуцериева являются «Русснефть» и «Нефтиса», которые суммарно добывают около 14 млн тонн нефти в год. Доля бизнесмена в «Нефтисе», по данным кипрского реестра, составляет по меньшей мере около 75%. На сайте компании прямо сказано, что господин Гуцериев играет «ключевую роль» в управлении и возглавляет совет директоров. В «Русснефти» господину Гуцериеву через офшоры Bradinar Holdings и Negard Holdings принадлежит в целом 33% голосующих акций. В отчете «Русснефти» за 2020 год по МСФО говорится, что Михаил Гуцериев имеет «возможность контролировать действия» нефтекомпании. Цена неликвидных бумаг «Русснефти» и СФИ 21 июня упала на 1% (до 163,4 руб. за штуку) и 1,5% (449,8 руб.) соответственно.

Другие добычные активы бизнесмена включают белорусский проект «Славкалий», планируемый к запуску в 2023 году: его учредителем называлась британская GCM Global Energy, которая, согласно данным реестра, контролируется Михаилом Гуцериевым, при этом продукция должна идти на экспорт. В число угольных активов Михаила Гуцериева входит Кузбасская топливная компания (КТК) с активами в Кемеровской области и «Русский уголь» с активами в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае. Обе специализируются на энергетическом угле, но КТК в большей степени ориентирована на экспорт, а «Русский уголь» — на внутренний. В КТК Михаилу Гуцериеву принадлежит 41,36% через Kilton Overseas Limited. Его доля в «Русском угле» не раскрывалась.
kommersant.ru
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