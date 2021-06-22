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Япония хочет ввести четырёхдневку

В Японии хотят ввести четырёхдневную рабочую неделю. Таким способом правительство страны планирует улучшить баланс между работой и личной жизнью людей.

 Это необязательное требование — работодатель может решать, предложить ли такую опцию своему персоналу, пишет dev.by

 

Четырехдневную рабочую неделю включили в ежегодные руководящие принципы экономической политики страны — кабинет премьер-министра Ёсихидэ Суги утвердил документ на прошлой неделе.

По мнению кабмина, мера не только может помочь людям проводить больше времени с семьёй или повышать профессиональные навыки, обучаться, но и будет стимулировать работников и повысит их эффективность. 

Эксперимент с четырёхдневкой в 2019 году провела Microsoft Japan. Итог — производительность труда в компании выросла на 40%.

Также японцы смогут больше путешествовать, навещать родственников в отдалённых районах страны. Во время пандемии туротрасль сильно пострадала, и три выходных в неделю могут увеличить количество передвижений, в том числе внутри страны. 

Однако, как показали опросы, многие японцы настороженно относятся к перспективе работать меньше. Они боятся падения доходов.
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