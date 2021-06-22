+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Приехали в масках, телефоны забрали». В «Юркас» тоже пришли силовики

Сегодня днем в одну из крупнейших дверных компаний Беларуси пришли силовики.

Об этом Onliner рассказал работник организации. Мужчина сообщил, что учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

— Приехали в масках, камеры заклеили, телефоны забрали. Не могу сказать, кто это был. Сейчас внутри заперто много людей, пока не выпускают. Информация только между теми ходит, кого в офисе не было в тот момент. Говорят, учредителя нашего уже увезли, — рассказал источник.

По неподтвержденной информации, в «Юркасе» работает ДФР. Дозвониться в пресс-службу ведомства пока не удалось.

Дозвониться в центральный салон «Юркаса» у нас пока не получилось: ни один из номеров на официальном сайте компании не отвечает. 

Onliner связался с представителями фирмы в других городах, но подтвердить или опровергнуть информацию там не смогли.

Как сообщалось ранее, сегодня силовики пришли и в еще одну крупную фирму — «21 век». 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]