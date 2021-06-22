«Приехали в масках, телефоны забрали». В «Юркас» тоже пришли силовики

Дмитрия Юркевича увезли. Об этом Onliner рассказал работник организации. Мужчина сообщил, что учредителя компанииувезли.





— Приехали в масках, камеры заклеили, телефоны забрали. Не могу сказать, кто это был. Сейчас внутри заперто много людей, пока не выпускают. Информация только между теми ходит, кого в офисе не было в тот момент. Говорят, учредителя нашего уже увезли, — рассказал источник.





По неподтвержденной информации, в «Юркасе» работает ДФР. Дозвониться в пресс-службу ведомства пока не удалось.





Дозвониться в центральный салон «Юркаса» у нас пока не получилось: ни один из номеров на официальном сайте компании не отвечает.





Onliner связался с представителями фирмы в других городах, но подтвердить или опровергнуть информацию там не смогли.





Как сообщалось ранее, сегодня силовики пришли и в еще одну крупную фирму — «21 век».