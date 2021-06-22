Под санкции Великобритании попала дочерняя компания БНК в этой стране

Санкции касаются заморозки счетов и активов BNK (UK), а также иных экономических ресурсов компании, необходимости прекратить сделки с BNK (UK).





Как пишет Zaprauka.by BNK (UK) - важное звено в системе экспорта белорусских нефтепродуктов. Она является формальным держателем всех экспортных контрактов, которые идут через БНК. Сама BNK (UK) является технической компанией БНК, то есть все операции ведутся с минского офиса БНК, но оформляются по документам через BNK (UK).





Эта схема была создана еще во времена, когда контроль над экспортными продажами имел Александр Демидов и его команда с «Нафтана» и осталась нетронутой до сих пор.





Однако заморозка счетов и активов BNK (UK) на территории Великобритании создает для БНК определенные проблемы: компании придется переводить все действующие и планируемые контракты уже на себя (чего они не хотят из-за особенностей белорусской бухгалтерии).





БНК на данном этапе не находится под санкциями. Однако открыть новую компанию в странах Европы или же в Великобритании она в текущей ситуации не сможет.





Остается разве что Гонконг, Сингапур, ОАЭ и иные подобные юрисдикции.





Вопрос как на это будут реагировать банки, ведь кроме прямых санкций еще может возникнуть нежелание связываться с проблемными активами и компаниями.



