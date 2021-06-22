Беларуский рубль завершил торги девальвацией ко всем валютам

Курс доллара вырос ещё на 0,0048 BYN до 2,5368 BYN/USD и оказался на максимуме за 2,5 недели.





За последние семь торговых сессий стоимость доллара подскочила на 0,0558 BYN, а до этого она находилась на минимуме за 10(!) месяцев.





Курс евро поднялся сразу на 0,0117 BYN до 3,0185 BYN/EUR.





Ещё в пятницу стоимость евровалюты была на минимуме за 301 день (10 месяцев), а после объявления санкций евро почему-то начал дорожать и за два дня прибавил уже 0,0221 BYN.





Курс российского рубля подрос на 0,0061 BYN до 3,4673 BYN/100 RUB и опять двинулся в направлении максимума за три месяца, который покинул вчера из-за обвала на 0,0238 BYN.





Объявленные санкции должны снизить валютную выручку белорусских предприятий. Давление на белорусский рубль увеличится.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль за прошлую неделю значительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:





курс доллара +0,0343 BYN (+1,38%);

курс евро −0,0268 BYN (−0,89%);

курс российского рубля +0,0221 BYN (+0,64%);

корзина валют +0,56%.





Итоги 1-18 июня 2021 на валютном рынке РБ

С начала месяца курс евро очень существенно обвалился к белорусскому рублю, колебания курсов доллара и евро не так значительны:





курс доллара −0,0175 BYN (−0,69%);

курс евро −0,0920 BYN (−2,98%) минимум за 10 месяцев;

курс российского рубля +0,0306 BYN (+0,89%);

корзина валют −0,39%.





Московская биржа

Сегодня на бирже российский рубль немного укрепился к доллару. Это позволило Центробанку понизить официальный курс доллара на завтра на 3 копейки до 73,1661 российских рублей.





Стоимость доллара сейчас находится вблизи максимума за две недели.





Евро продолжил дорожать и сегодня. Так, официальный курс евро на завтра поднялся её на 17 копеек до 87,0677 российских рублей.





Напомним, что в пятницу Банк России опустил официальный курс евро до минимума за 10 месяцев, но США опять озаботились судьбой Алексея Навального и заявили о подготовке новых санкций в отношении России. После этого курсы доллара и евро покинули минимум за 10 -11 месяцев и поползли вверх.