



— По данным Франкфуртской фондовой биржи, за сегодняшний день рыночные котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году рухнули более чем на 6,7 процентного пункта — до 85% от номинала, что является историческим минимумом по этому выпуску бумаг, — прокомментировал «Интерфаксу» динамику рынка аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.





Ранее сообщалось, что 26 мая на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и ареста блогера Романа Протасевича котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году снижались до 90,7% от номинала.





По мнению эксперта, текущее падение «еще не предел падения рыночных котировок еврооблигаций Беларуси с учетом ожидаемого запуска секторальных санкций».