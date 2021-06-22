+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Санкции - не помеха? Беларуские евробонды упали в цене на фоне новых санкций ЕС

Новые персональные и экономические санкции Европейского союза в отношении ряда беларуских компаний спровоцировали новую волну распродаж суверенных еврооблигаций Беларуси, отмечают эксперты рынка.


— По данным Франкфуртской фондовой биржи, за сегодняшний день рыночные котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году рухнули более чем на 6,7 процентного пункта — до 85% от номинала, что является историческим минимумом по этому выпуску бумаг, — прокомментировал «Интерфаксу» динамику рынка аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Ранее сообщалось, что 26 мая на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и ареста блогера Романа Протасевича котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году снижались до 90,7% от номинала.

По мнению эксперта, текущее падение «еще не предел падения рыночных котировок еврооблигаций Беларуси с учетом ожидаемого запуска секторальных санкций».
Источник: zautra.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]