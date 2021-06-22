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На "Нафтане" заявили: в III квартале переработают около 2 млн т российской нефти

Правда, переработать - это не значит получить.


НПЗ "Нафтан" в третьем квартале планирует сохранить загрузку на текущем уровне и переработать около 2 млн тонн российской нефти, заявил "Интерфаксу" заместитель генерального директора НПЗ по производству Сергей Алтухов.

"В третьем квартале объем нефтепереработки составит около 2 млн тонн. Не думаю, что в третьем квартале ситуация будет отличаться от второго. Ничего необычного на предприятии не происходит, все работает", - сказал Алтухов.

Он также сообщил, что "в настоящее время продолжается процесс организации поставок нефти на третий квартал исходя из нашего бизнес-плана, идет согласование по объемам с Минэнерго России и поставщиками". 

Ранее сообщалось, что в соответствии с графиком поставок нефти из РФ на июль-сентябрь, с которым ознакомился "Интерфакс", в третьем квартале не предусмотрено поставок на "Нафтан", только 2,36 млн тонн на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".

По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Крупные российские нефтяные компании еще в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).
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