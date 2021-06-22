



Сергей Алтухов. НПЗ "Нафтан" в третьем квартале планирует сохранить загрузку на текущем уровне и переработать около 2 млн тонн российской нефти, заявил " Интерфаксу " заместитель генерального директора НПЗ по производству





"В третьем квартале объем нефтепереработки составит около 2 млн тонн. Не думаю, что в третьем квартале ситуация будет отличаться от второго. Ничего необычного на предприятии не происходит, все работает", - сказал Алтухов.





Он также сообщил, что "в настоящее время продолжается процесс организации поставок нефти на третий квартал исходя из нашего бизнес-плана, идет согласование по объемам с Минэнерго России и поставщиками".





Ранее сообщалось, что в соответствии с графиком поставок нефти из РФ на июль-сентябрь, с которым ознакомился "Интерфакс", в третьем квартале не предусмотрено поставок на "Нафтан", только 2,36 млн тонн на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.





Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".





По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.





Крупные российские нефтяные компании еще в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).