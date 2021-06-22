Юрию Сербенкову. Как выяснило Еврорадио , большую часть своих акций "Синезиса" Шатров переписал на одного из подчинённых. 81% компании сейчас принадлежит её директору





Ещё в одной компании — "Синезис Стратус" — Шатров полностью вышел из списка собственников. Сейчас фирма на 100% принадлежит головной организации.





Сам "Синезис" попал под санкции ЕС ещё в конце прошлого года. Компания пытается оспорить в суде решение ЕС, но пока безрезультатно.





Компанию обвиняют в том, что с помощью её главного продукта — системы Kipod — силовики вычисляли участников акций протеста.





В частности, есть сведения, будто с помощью именно этой системы был задержан активист анархистского движения Николай Дедок, скрывавшийся в Осиповичском районе.