Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомился " Интерфакс ".





Согласно документу, в третьем квартале не предусмотрено поставок на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"), только 2,36 млн т на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.





Напомним, Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".





По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.





Как сообщалось, крупные российские нефтяные компании в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).







