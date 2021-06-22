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Oops! В графике экспорта нефти из РФ нет поставок на "Нафтан"

График экспорта на третий квартал 2021 года предусматривает поставку 51,86 млн т российской нефти (план на II квартал - 55,3 млн тонн)

Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, в третьем квартале не предусмотрено поставок на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"), только 2,36 млн т на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.

Напомним, Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан". 

По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Как сообщалось, крупные российские нефтяные компании в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).
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