Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти









Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу КНР, передает ru.oxu.az, со ссылкой на РИА Новости.





Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в уезде Цинчэн провинции Ганьсу в 2019 году.





По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.