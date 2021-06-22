+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти

Китайский нефтяной гигант CNPC сообщил об обнаружении крупнейших в КНР запасов сланцевой нефти объемом в миллиард тонн



Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу КНР, передает ru.oxu.az, со ссылкой на РИА Новости.

Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в уезде Цинчэн провинции Ганьсу в 2019 году.

По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]