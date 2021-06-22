Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти
Китайский нефтяной гигант CNPC сообщил об обнаружении крупнейших в КНР запасов сланцевой нефти объемом в миллиард тонн
Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу КНР, передает ru.oxu.az, со ссылкой на РИА Новости.
Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в уезде Цинчэн провинции Ганьсу в 2019 году.
По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.
10:02 22/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение