



Как отмечает «Вечерний Гродно», изначально ремонтные работы должны были начаться 18 июня, однако по неназванным причинам сроки были сдвинуты на неделю.





Впервые о том, что аммиак-4 и карбамид-4 уходят на капремонт, стало известно еще в мае. Тогда датой старта ремонтных работ назвалось 18 июня. Сообщалось, что ведутся организационные работы, предшествующие ремонтам. В частности, определено необходимое количество персонала, как собственного, так и командированного из других цехов для реализации запланированного — это около 200 человек. Также обозначены исполнители работ, обеспечивается комплектность необходимым сырьём, инструментом и оборудованием.





Однако на недавнем совещании под руководством и.о. гендиректора «Гродно Азот» Сергея Силивоника прозвучала информация о том, что начало капремонта в этих цехах — 25 июня.





— Все службы, задействованные в этом процессе, находятся на этапе серьёзной подготовки, — сообщает корпоративное издание предприятия «Гродненский Химик».





Отметим, что именно цеха аммиак-4 и карбамид-4 чаще остальных цехов предприятия попадают в информационные сводки, что там происходят различные нештатные ситуации.





За последнее время так было несколько — 11 ноября 2020 года и 5 марта 2021 года. А в середине апреля данные цеха и вовсе не работали почти сутки после того, как персонал допустил ошибочные действия.