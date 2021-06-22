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АвтоВАЗ начнется выпуск машин под маркой Renault

На базе производственных мощностей АвтоВАЗ начнется выпуск машин под маркой Renault, сообщает autonews.ru.


Как ожидается, это будут новые версии седана Logan и хэтчбека Sandero. Они известны на рынке бывшего СССР под торговым знаком Dacia. Но сейчас обещается, пишет Office Life, что на авто будет лого Renault.

Решение о выпуске Renault на заводе в Тольятти вполне ожидаемо, так как уже несколько лет большой пакет акций в компании принадлежит концерну Renault-Nissan. Кроме знаменитого производства в Тольятти, АвтоВАЗ сейчас включает ООО «ЛАДА Ижевск». Когда-то это был второй после АЗЛК завод, где выпускали разновидности автомобилей «Москвич».

Топ-менеджером АвтоВАЗа является Николя Мор, который работает в системе Renault более 20 лет. В том числе он руководил проектом Dacia.
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