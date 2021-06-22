ЕС будет вводить санкции против белорусских удобрений поэтапно - МИД Литвы
Санкции Евросоюза (ЕС) для сектора белорусских удобрений будут вводиться поэтапно, утверждает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу", - сказал Ландсбергис BNS по телефону из Брюсселя в понедельник по итогам окончания согласований пакета секторальных санкций ЕС против Беларуси.
Пакет санкций охватывает семь секторов экономики, пишет interfax.by, в том числе и торговлю белорусскими удобрениями.
Глава литовской дипломатии не стал подробнее комментировать санкции, ссылаясь на то, что по ним еще нет окончательной договоренности.
В понедельник секторные санкции для Беларуси утвердили министры иностранных дел стран ЕС, а окончательно они должны быть утверждены в четверг. В четверг состоится и саммит ЕС.
Ландсбергис отметил, что пакет санкций должен быть "максимально всеохватным". По словам министра, их цель - чтобы белорусский режим изменил свою политику.
"Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Беларусь", - сказал глава литовской дипломатии.
ЕС объявил о подготовке секторальных санкций для Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
В Беларуси работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas. Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти компании потеряют десятки миллионов евро в год.
07:33 22/06/2021
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