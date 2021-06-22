



"Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу", - сказал Ландсбергис BNS по телефону из Брюсселя в понедельник по итогам окончания согласований пакета секторальных санкций ЕС против Беларуси.





Пакет санкций охватывает семь секторов экономики, пишет interfax.by, в том числе и торговлю белорусскими удобрениями.





Глава литовской дипломатии не стал подробнее комментировать санкции, ссылаясь на то, что по ним еще нет окончательной договоренности.





В понедельник секторные санкции для Беларуси утвердили министры иностранных дел стран ЕС, а окончательно они должны быть утверждены в четверг. В четверг состоится и саммит ЕС.





Ландсбергис отметил, что пакет санкций должен быть "максимально всеохватным". По словам министра, их цель - чтобы белорусский режим изменил свою политику.





"Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Беларусь", - сказал глава литовской дипломатии.





ЕС объявил о подготовке секторальных санкций для Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.





В Беларуси работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas. Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти компании потеряют десятки миллионов евро в год.







