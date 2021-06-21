+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Басков «освободил» владельца Green из СИЗО КГБ за $15 млн?

Крупный предприниматель, соучредитель компании «Рапа», владелец магазинов «Грин» и ТЦ «Скала» Геннадий Кирейков вышел на свободу из СИЗО КГБ всего за $15 млн.

Кирейков был задержан в начале февраля 2021 года с подачи Лукашенко. Выход на свободу ему обеспечил никто иной, как Дмитрий Басков, утверждает журналист Нашей Нивы Артем Горбацевич в своем телеграм-канале.

«По слухам в деловых кругах, Кирейкову за выход пришлось вывалить в общем около $15 млн долларов, из которых те же $5 млн долларов - Баскову и Кагановичу «на Динамо», 8 миллионов долларов - в «президентский спортивный клуб», $2 миллиона – компенсация «ущерба» для переквалификации статьи и изменении меры пресечения», - говорится в сообщении.


График платежей Кирейков получил на выходе из СИЗО.

«Ради справедливости следует сказать, что фыркали и банки», кредитующие строительство на месте Червеньского рынка – если бы Кирейков не вышел, то в котлован пришлось бы запускать карасей», - также отмечает Горбацевич.

Примечательно, но в чате «Совбелии» появился пост о том, что Басков выиграл $5 млн в лотерею «Миг удачи: слон и кошки» с комментарием от самого Баскова «Деньги так и липнут к рукам…».
afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]