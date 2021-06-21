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Гродно планируют строить еще один химический завод

Предприятие по выпуску изделий из синтетических полимеров возведут под Гродно. Новый химический завод планируют строить на производственной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе, пишет «Вечерний Гродно».

Гродно планируют строить еще один химический завод

Предприятие по выпуску изделий из синтетических полимеров возведут под Гродно. Новый химический завод планируют строить на производственной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе, пишет «Вечерний Гродно».

Сообщается, что новое предприятие собирается строить ООО «ОВ-ПластСнаб». В пятницу, 18 июня эта компания была зарегистрирована резидентом СЭЗ «Гродноинвест».

Производить на заводе хотят изделия из синтетических полимеров: ПВХ-изделия, полиэтилен, полиуретан, а также каучук. Проект предусматривает продажу готовой продукции за рубеж.

Кроме того, новое производство позволит заменить некоторые позиции, которые, наоборот, ввозятся к нам из-за рубежа. Отмечается, что приступить к строительству завода компания намерена уже в текущем году.

— Новое производство позволит сформировать дополнительные предпосылки развития химического кластера в СЭЗ «Гродноинвест» на индустриальной площадке в районе «Аульс». Готовая продукция предприятия может быть использована резидентами СЭЗ и иными белорусскими производителями в сфере машиностроения, сельского хозяйства, производства тары и упаковки, деревообработки и производства мебели, — рассказали в «Гродноинвест».

Напомним, сейчас проходят общественные слушания по поводу строительства завода в Гродно на улице Господарчей. На нем планируется производить рукавную пленку и пакеты из полиэтилена.
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