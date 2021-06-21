Однако рекордные для республики суммы выплат за красивые имена не всегда можно назвать успешным вложением денег. Эксперты HostFly.by проследили за судьбой самых дорогих доменов, которые до сих пор не стали сервисами или даже полезными сайтами.









1. casino.by — $ 30 тыс.





Самый дорогой лот в списке, был выкуплен в 2012 году за рекордные $30 тыс. (на тот момент Br250 млн) на аукционе. Сделка стала обсуждаемой новостью и поводом для гордости за доменную зону .BY. До сих пор считается самым дорогим доменов в зоне .BY.





Примечательно, что почти десять лет назад покупатель домена заявил, что в скором времени запустит на нём собственный проект и не будет его перепродавать. В 2013 году на домене был размещён действующий сайт. Но к концу 2018 года домен опустел и теперь ожидает нового владельца. На это указывает сервис sedo.com.





2. авто.бел — $ 21 тыс.

Домен был продан на благотворительном аукционе в 2015 году за $21 тыс. или 315 050 000 неденоминированных белорусских рублей. Сейчас у домена есть владелец, но полноценный сайт на нём так и не появился. В веб-архиве за 2017-2018 год сохранилась заглушка, которая подтверждает слухи, что домен был приобретён как подарок.

3. реклама.бел — $ 15 104.





В 2015 году на благотворительном аукционе за этот домен заплатили больше $15 тысяч долларов (233 100 000 неденоминированных рублей). Кстати, на этом же аукционе по рекордной цене был куплен авто.бел. Сегодня домен официально принадлежит компании "Фабрика Рекламы". Насколько известно, изначально домен был куплен в качестве кириллического синонима для англоязычного домена в зоне .BY и использовался в наружной рекламе.

Первое упоминание в веб-архиве - 2019 год. Тогда сайт выглядит так же, как и сейчас.

4. travel.by — $9857.





Продан на благотворительном аукционе в 2019 году за Br20 100. До аукциона на этом домене располагался бизнес-ресурс.

А вот сейчас на домене ничего нет. Не исключено, что скоро там предложит полезный сервис или сайт. Новые владельцы домена утверждают, что технически он готов к запуску.





5. sex.by — $6629.





Был приобретён в 2018 году на благотворительном аукционе за Br4590 или $6,6 тыс. по актуальному на тот момент курсу. Впервые на этом домене сайт появился еще в 2011 году. Ресурс развивался до 2013 года, после чего стал доступен только зарегистрированным пользователям.

Увы, новый владелец так и не разместил на домене уникальный контент, а просто и вовсе поставил с него переадресацию на интернет-магазин.



