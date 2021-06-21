СМИ: экономические санкции ЕС могут коснуться транзита калия

Как сообщает литовское агентство BNS со ссылкой на дипломатические источники, санкции могут коснуться не только импорта беларуской продукции в ЕС, но и транзита через него.





По информации агентства, пакет экономических санкций затрагивает семь секторов экономики, в том числе торговлю удобрениями.





транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС прекратятся», — «Если это подтвердится,», — цитирует агентство свой источник.





«Беларуськалий» экспортирует значительную часть удобрений через порт Клайпеды, где беларуский гигант владеет долей в терминале насыпных грузов. Перевозки калия также осуществляет Литовская железная дорога.





Ранее Беларусь уже перенаправила из порта Клайпеды свои нефтепродукты. Они теперь поставляются через терминалы в Ленинградской области России. Экспорт удобрений также придется переориентировать на российские порты, что влечет серьезные экономические потери.