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Биржа: доллар подскочил, российский рубль грохнулся

Торги в понедельник завершились ростом доллара и евро, но сильное падение курса российского рубля привело к снижению стоимости корзины валют на 0,07%.

Курс доллара подскочил на 0,0167 BYN до 2,5320 BYN/USD — максимума за 17 дней.

Евро вырос на 0,0104 BYN до 3,0068 BYN/EUR. Напомним, что на торгах в пятницу курс евро опустился ниже уровня 3,00 BYN/EUR впервые за 10 месяцев. 

Курс российского рубля упал на 0,0238 BYN до 3,4612 BYN/100 RUB и оставил максимум за три месяца.

Всего за 1 день российский рубль растерял успехи за всю предыдущую неделю.

Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль за прошлую неделю значительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:

курс доллара +0,0343 BYN (+1,38%);
курс евро −0,0268 BYN (−0,89%);
курс российского рубля +0,0221 BYN (+0,64%);
корзина валют +0,56%.

Московская биржа

Российскому рублю сегодня нездоровится и на бирже в Москве. Официальный курс доллара на завтра вырос почти на рубль до 73,1987 российских рублей — максимума за две недели.

Аналогичный курс евро поднялся на 90 копеек до 86,8942 российских рублей и оставил минимум за 10(!) месяцев.

Российский рубль дешевеет на фоне новостей о новых санкциях против России со стороны США из-за Навального.
Источник: select.by
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