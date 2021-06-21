Биржа: доллар подскочил, российский рубль грохнулся
Торги в понедельник завершились ростом доллара и евро, но сильное падение курса российского рубля привело к снижению стоимости корзины валют на 0,07%.
Курс доллара подскочил на 0,0167 BYN до 2,5320 BYN/USD — максимума за 17 дней.
Евро вырос на 0,0104 BYN до 3,0068 BYN/EUR. Напомним, что на торгах в пятницу курс евро опустился ниже уровня 3,00 BYN/EUR впервые за 10 месяцев.
Курс российского рубля упал на 0,0238 BYN до 3,4612 BYN/100 RUB и оставил максимум за три месяца.
Всего за 1 день российский рубль растерял успехи за всю предыдущую неделю.
Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль за прошлую неделю значительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:
курс доллара +0,0343 BYN (+1,38%);
курс евро −0,0268 BYN (−0,89%);
курс российского рубля +0,0221 BYN (+0,64%);
корзина валют +0,56%.
Московская биржа
Российскому рублю сегодня нездоровится и на бирже в Москве. Официальный курс доллара на завтра вырос почти на рубль до 73,1987 российских рублей — максимума за две недели.
Аналогичный курс евро поднялся на 90 копеек до 86,8942 российских рублей и оставил минимум за 10(!) месяцев.
Российский рубль дешевеет на фоне новостей о новых санкциях против России со стороны США из-за Навального.
Источник: select.by
14:05 21/06/2021
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