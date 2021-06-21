Альтернативный ручеек нефти пересох

Это соответствует трем танкерным партиям. По сообщениям из специализированных СМИ, количество азербайджанской нефти было несколько больше - около 360 тыс. тонн (четыре танкерные партии), пишет

zaprauka в своем телеграме





В общем не суть сколько танкеров было на самом деле поставлено: три или четыре, - все это выясниться по результатам полугодия. Но главный итог такой, что после первого квартала поставки альтернативной нефти из Азербайджана закончились. Их не было ни апреле, ни в мае, и никаких заявок от БНК на июнь. Этот факт неоднократно подтверждали и сами представители азербайджанской нефтяной компании SOCAR, что с апреля 2021 года с белорусской стороны нет никаких заявок.





Все это происходит на фоне совершенно противоположных заявлений политиков и чиновников о активизации нефтяных поставок азербайджанской нефти в Беларусь, которые пошли после последнего визита Президента Беларуси А. Лукашенко к своему коллеге И. Алиеву в Баку. В частности, так отметился посол Беларуси в Азербайджане А. Равков.





В итоге после громких прошлогодних заявлений со стороны Беларуси о практически переходе на альтернативную нефть, в текущем году программа ее поставок была тихо «слита» без всяких объяснений и при гробовом молчании государственных СМИ, которые раньше «дули в фанфары» каждому приходящему танкеру.





Это происходит уже не в первый раз. В 2012 году после двухлетних поставок венесуэльской и азербайджанской нефти аналогичным образом была свернута и первая программа поставок в Беларусь не российской нефти. Такие подходы, естественно, не добавляют серьезности в глазах партнеров ни белорусским нефтяным компаниям, ни профильным чиновникам, которые ездят на переговоры с иностранными энергетическими ведомствами.



