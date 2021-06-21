ЕАБР прогнозирует падение роста экономики Беларуси

К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития в своем очередном еженедельном макроэкономическом обзоре.





Рост ВВП Беларуси в мае оценивается ЕАБР в 5,4–5,8% год к году и, по мнению аналитиков банка, «связан исключительно с низкой базой прошлого года» (за пять месяцев 2021 года ВВП увеличился на 3,1%).





Поддерживать экономическую активность на фоне сильного внешнего спроса продолжает ряд экспортно ориентированных отраслей: деревообработка (+24,5% год к году в мае), производство машин и оборудования (+26,6%), транспортных средств (+26,3%).





В то же время, отмечают в ЕАБР, драйверы восстановления начала года — калийное производство и нефтепереработка (около 0 и минус 4,6% год к году в мае) — «теряют импульс к росту из-за исчерпания эффекта низкой базы».





Низким остается и внутренний спрос: розничный товарооборот, по расчету ЕАБР, стагнирует, а инвестиции сократились в мае на 10,4% год к году.





«Рост ВВП, скорее всего, останется около 3% год к году по итогам полугодия, однако может сильно замедлиться во второй половине года. Импульс для белорусского экспорта ослабнет по мере завершения активной фазы восстановления российской экономики и начала действия ограничений западных стран, а на внутренний спрос может продолжить влиять высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования», — полагают аналитики Евразийского банка развития.





По данным Белстата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе—мае 2021 года составил 63,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем за такой же период 2020 года.





Официальный прогноз властей на этот год предусматривает рост экономики не менее чем на 1,8%. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5—1,8%.



