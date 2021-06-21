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Экс-сотрудник: Cedon BLR увольняет "политических". Компания не комментирует

В компаниях Cedon BLR и Deltatre (они связаны между собой) увольняют сотрудников, которые были осуждены за участие в акциях протеста.

Экс-сотрудник: Cedon BLR увольняет "политических". Компания не комментирует
Об этом рассказал dev.by бывший разработчик компаний Cedon BLR и Deltatre. 

Спикер dev.by (пожелал остаться анонимным) около двух лет работал iOS-разработчиком в Cedon BLR. Для одного из проектов с заказчиком в Италии было создано отдельное юрлицо — Deltatre. С лета 2020 года мужчина формально был трудоустроен там.    

25 октября меня жёстко задержали на марше, выбили семь зубов. Две недели я провёл в больнице, после чего вернулся к работе. Суд осудил меня по административке и назначил штраф — учитывалось моё пребывание в больнице и необходимость реабилитации. 

Первое время после суда я был в Минске и никуда не собирался уезжать. Но меня начали вызывать в Следственный комитет и прокуратуру. Была угроза уголовного дела, и мои нервы не выдержали. Я уехал в Польшу. 

Первый тревожный звоночек по поводу Cedon BLR и Deltatre был ещё в больнице. В больницу меня доставили под конвоем, приковали наручниками к кровати после операции. Жена нашла адвоката — мы готовились к суду по уголовному делу. 

Супруга обратилась в мою компанию и попросила дать мне положительную характеристику — стандартная практика перед судом. Компания с большой неохотой выдала мне эту характеристику. Юрист компании мотивировал это так: «Если бы он убил кого-то, я выдал бы характеристику, а в политическое дело мы вмешиваться не хотим». 

В конце концов какую-то характеристику мне всё-таки написали. 

В начале февраля я перебрался в Польшу. Предварительно я уведомил начальство, что вынужден покинуть страну. Вся команда больше полугода и так работала на удалёнке. Начальство долго согласовывало мне формат удалённой работы за пределами Беларуси. 

В итоге мне сказали, что не готовы работать со мной в таком формате более трёх месяцев. В Польше я открыл ИП и предложил компании продолжить сотрудничать со мной как с «контрактером» за границей, но компания отказалась.    

В мае со мной расторгли контракт. 

Точно знаю, что кроме меня из Deltatre уволили ешё одного человека, который был ранее задержан на дворовом марше, — возможно, таких увольнений было больше. 

Коллегу уволили, не предложив никаких вариантов, — даже релокейта, хотя у Deltatre есть офисы в Европе (по информации на сайте компании, у Deltatre есть офисы во многих странах: Италия, Англия, США, Чехия, Сингапур, Германия и др. — dev.by). 

Считаю, некрасиво поступили с ним: просто выставили за дверь — у меня хотя бы запасной вариант в Польше был. 

В Польше я уже устроился на работу в другую ИТ-компанию. К слову, сегодня утром (в день, когда  разговаривали. — dev.by) в моей минской квартире был обыск.  

dev.by попробовал получить комментарии у представителей Cedon BLR  и Deltatre. 

Журналисты написали в соцсетях CEO и фаундеру Cedon BLR Онгазу Морденизу, юристу Cedon BLR и Site General Manager Deltatre Дмитрию Янченко, отправляли письма в обе компании. Все запросы остались без ответов. Телефоны в офисах компаний не отвечают. 

Издание гарантирует: если представители Cedon BLR  и Deltatre пожелают прокомментировать историю экс-сотрудника, их версия будет опубликована.
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