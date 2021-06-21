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Минус 3% или 30% от ВВП? Что будет с зарплатами и экономикой после введения санкций

Власти Беларуси просчитывают разные модели воздействия санкций на отрасли экономики и возможности для ответной реакции.

Минус 3% или 30% от ВВП? Что будет с зарплатами и экономикой после введения санкций
Телеграф собрал мнения официальных властей страны и экономических экспертов.

"Пока санкции не влияют"

Первый замминистра экономики Юрий Чеботарь в эфире телеканала СТВ заявил, что рассматриваются «различные сценарии, и как эти сценарии, внешние условия могут сказаться на работе конкретных отраслей».

«Просчитываем факторные модели, смотрим, какие возможности есть у наших отраслей, чтобы реагировать на такие вызовы. Соответствующие группы в правительстве работают над этой темой. Мы знаем, как действовать при наступлении тех или иных обстоятельств», — сказал чиновник.

При этом сейчас министерство пока не видит какого-то существенного влияния санкций на экономическую ситуацию в стране. По словам замминистра, в качестве одной из мер ухода от санкций с Китаем готовится соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями.

«Благодаря ему, объем инвестиций, возможно, вырастет на 30%, услуги — где-то на 10-15%», — сказал он.

Издержки до 3% ВВП

В свою очередь министр экономики Александр Червяков рассказал телеканалу ОНТ, что санкции – «это возможность для нашей экономики посмотреть под совсем другим углом на новые рынки, на новых партнеров». По его словам, «это поворот к Азии».

Министр отметил, что издержки «для перенаправления потоков» из-за санкций могут составить до 3% ВВП: «Основные каналы, по которым будут нивелированы потери и источники этих потерь, это те издержки, которые связаны с временными затратами, периодом, когда нужно перенаправить товарные потоки. Эти издержки могут составить одномоментно до 3% ВВП. По тем товарным позициям и группам, по которым введены санкции».

При этом для минимизации вреда экономики есть три набора возможностей. Первый — импортозамещение, второй — «вопросы связанные с новыми рынками», третий — это работа с издержками на производство внутри страны.

При этом в Минэкономики надеются «на прагматизм наших партнеров, что они все же нажмут на стоп-кран и приостановят эти действия все в отношении нашей страны».

«Открытие российского рынка мало чем поможет»

Экономический обозреватель Татьяна Маненок в своей статье на сайте «Наше мнение» заявила, что Евразийский экономический союз, куда кроме Беларуси входят Россия, Казахастан, Кыргызстан и Армения, не будет солидарно реагировать на санкции в отношении Беларуси. 

Однако она полагает, что «европейские санкции против Беларуси в значительной степени будут нивелированы российской поддержкой официальному Минску, так как РФ не заинтересована в экономической и политической дестабилизации в Беларуси, что может привести к политическим изменениям в стране».

Так, по словам российского посла в Минске, Россия будет готова пустить на свой рынок белорусские товары, которые Беларусь перенаправит с рынка ЕС в случае новых европейских санкций против нее.

«Однако в случае введения санкций в отношении самых уязвимых экспортных позиций Беларуси – нефтепродуктов и калийных удобрений «открытие» российского рынка, о чем говорил российский посол, Беларуси мало чем поможет», — считает Татьяна Манёнок.

«Политический проект «Независимая Республика Беларусь» клонится к закату»

Между тем экономист Ярослав Романчук полагает, что «мощные всеохватывающие санкции заставят А. Лукашенко связать свою личную безопасность, благополучие своей семьи с благосклонностью Кремля».

По его мнению, в случае если Евросоюз введет секторальные санкции против Беларуси, запрещает экспорт нефтехимических товаров и калийных удобрений, услуги телекоммуникации и отключает страну от SWIFT-а.

По его словам, в этом случае «закатка в асфальт» гражданского общества и СМИ со стороны властей активизируется, «принимается решение о сокращении зарплаты, заморозке социальных и инвестиционных выплат».

«В бюджете государства стремительно растёт дыра. Дефицит до конца 2021г. без корректировки расходов грозит превысить 15% ВВП. Резко сокращается экспорт и валютная выручка, примерно на ~30 – 35%. Власти решаются на активизацию денежного печатного станка. Запрещаются валютные операции (доступ к валюте – по решению власти).

Вводится режим экономии. Инфляционный налог перераспределяет ресурсы в пользу государства. Курс BYN-рубля переходит в режим ручного управления», — считает экономист.

Поскольку «на рынке есть только одна опция, один кредитор/инвестор последней надежды – Кремль», осуществляется трансферт существенной части полномочий в Москву, Россия размещает военные базы.

В итоге, по словам Романчука, «политический проект «Независимая Республика Беларусь» клонится к закату».
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