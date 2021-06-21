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Анонсировано появление "африканского евро"

15 стран приняли новую дорожную карту по запуску единой валюты.



Единая валюта 15 государств Западной Африки будет введена в 2027 году. Об этом, как сообщает charter97.org со ссылко на ТАСС, заявил в субботу по итогам работы саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) глава Комиссии организации Жан-Клод Касси Бру.

Саммит принял новую дорожную карту по запуску единой валюты 15 стран ЭКОВАС в 2027 году. Сейчас восемь стран Западной Африки входят в зону франка и имеют в качестве денежной единицы западноафриканский франк (франк Африканского финансового сообщества). Остальные государства региона имеют собственные национальные валюты.

В декабре 2019 года страны - члены ЭКОВАС достигли соглашения с Францией об изменении в механизме валютной зоны западноафриканского франка. Согласно договоренности, западноафриканский франк переименовывается в эко (производное от первых трех букв аббревиатуры ЭКОВАС), но остается привязанным к евро. При этом отменяется положение, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка Африканского финансового сообщества, хранятся на счетах Центробанка Франции. Аннулируется также требование присутствия представителя Франции в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки. Сейчас страны ЭКОВАС сделали следующий шаг и объявили о дате запуска собственной валюты.

Западноафриканский франк в качестве денежной единицы был введен декретом французского правительства в декабре 1945 года на территории французских владений в Западной и Экваториальной Африке. Вплоть до сегодняшнего дня зона франка охватывала восемь государств Западной Африки и шесть стран Центральной Африки. Страны Центральной Африки пока не достигли соглашения об отказе от франка и запуске собственной валюты.
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