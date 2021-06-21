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Валютные операции и накладные – горячие темы для ИП

Согласно постановлению Совмина № 203/4 от 7 апреля 2021 года с 9 июля белорусским ИП можно будет покупать товар за границей только за безналичный расчет.


РОО «Перспектива» провела кампанию по сбору обращений индивидуальных предпринимателей к правительству с просьбой отложить введение в действие постановления. Есть ли подвижки в этом вопросе? Что еще беспокоит предпринимателей? Своим мнением на этот счет с газетой «Белорусы и рынок» поделился председатель Совета РОО «Перспектива» Анатолий ШУМЧЕНКО.

— Результативных новостей пока нет. Но есть осторожные позитивные моменты. «Перспектива» провела кампанию по сбору обращений от индивидуальных предпринимателей к правительству. Министерство экономики рассмотрело обращения и прислало ответ: «Поступившие предложения проанализированы Минэкономики и будут использованы при изучении ситуации в предпринимательской среде и проработке вопросов, регулирующих валютные отношения субъектов малого предпринимательства».

Мы точно знаем, что заместитель министра экономики ездил по рынкам регионов: проводил выездные консультации в Кричеве, Орше, Чаусах. Он разговаривал с людьми и интересовался, смогут ли они работать после вступления документа в силу и насколько это будет для них проблематично. В этом плане, конечно, дело сдвинулось с мертвой точки. Даст ли это конкретный позитивный результат, покажет время. Постановление должно вступить в силу 9 июля, то есть до этого времени мы уже будем знать, удалось ли нам переубедить правительство.

Под обращением к правительству подписались 914 индивидуальных предпринимателей. Конечно, нашей организации хотелось, чтобы были тысячи подписей. Подписали сотни ИП — и по стране поехал заместитель министра, подписали бы тысячи — и, возможно, поехал бы кто-то повыше: может, премьер-министр или кто-то из администрации Лукашенко. К сожалению, наши люди пока не могут, не научились, не верят в свои силы. Поэтому хотелось бы, чтобы люди были более активны в своей гражданской позиции. Тем более что речь идет о поправках в закон, не нужно никуда выходить, просто взял и отправил обращение в рамках действующего законодательства.

Я спрашивал ИП, почему они не отправляли обращения. Одни не верят, что это может что-то изменить, другие считают, что правительство все равно отменит это законодательство, а многие просто боятся, что после обращения к ним придут с проверками.

С другой стороны, я вижу и плюсы всей этой истории. Ведь сотни ИП не побоялись и отправили электронное обращение в Совет министров, указав свою фамилию и реквизиты. Это, я вам хочу сказать, смелый поступок. В общем, ждем результатов.

Другой момент, который в последнее время взбудоражил предпринимателей, — история в Мозыре. Здесь сотрудники милиции допросили предпринимателя по поводу московских накладных. Они утверждают, что московские накладные поддельные, потому что российские предприниматели не подтверждают факт сделки. В случае возбуждения уголовного дела мозырянину грозит конфискация имущества и до двух лет лишения свободы.

Но таким образом из-за того, что российские партнеры никогда не подтверждают факты сделки, можно посадить 90 % индивидуальных предпринимателей Беларуси! Это первый в стране прецедент подобного рода. «Перспектива» оказывает всестороннюю поддержку и намерена помочь ИП. Я разговаривал с сотрудниками милиции Мозыря, объяснил им, почему не стоит педалировать это дело, и призвал к тому, чтобы разум все-таки возобладал.

В 2016 году мы уже решили вопрос с российскими накладными и нашли компромисс с правительством. Сошлись на том, что если контрагент отказывается подтверждать факт сделки, то это еще не основание для возбуждения дела. Почему сейчас вновь всплыл этот вопрос? Может, какие-то новые сотрудники пришли, и они не в курсе дела? Может, кто-то хочет звездочки заработать или еще какие-то причины?

Пока такая ситуация наблюдается только в Мозыре. Ситуация опасная, но если там все разрешится, то, думаю, и другим предпринимателям волноваться не стоит.

***

P. S. В пятницу вечером стало известно, что Национальный банк Беларуси отказался вернуть индивидуальным предпринимателям право на проведение наличных расчетов за рубежом. Вот что сказал Анатолий Шумченко по этому поводу:

— Нацбанк является регулятором, и он высказал свою позицию. Если подходить буквально, то это однозначный отказ для ИП, но в конце письма Нацбанк все­таки оставил маленькую «форточку». В частности, сказано, что вопросы регулирования предпринимательства находятся в ведении Минэкономики. Еще есть Совмин, который тоже может повлиять на ситуацию. Мы знаем, что в нашей стране вопросы могут решаться в последний момент, и «Перспектива» делает все возможное, чтобы  уберечь ИП от беды.
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