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«Превращает Лукашенко в проблему России» — В ЕС объяснили, почему запретят белорусские сигареты и какие будут исключения в санкциях

«Контрабанда сигарет-это не какая-то мафиозная деятельность в Беларуси Издание Euobserver со ссылкой на источники в руководстве ЕС сообщило, что там считают запрет на импорт сигарет из Беларуси ударом лично по доходам Александра Лукашенко.

«Превращает Лукашенко в проблему России» — В ЕС объяснили, почему запретят белорусские сигареты и какие будут исключения в санкциях
«Контрабанда сигарет-это не какая-то мафиозная деятельность в Беларуси — высокопоставленные люди в администрации президента сидят с боссами контрабанды и делят добычу», — сказал источник в ЕС, передает издание.

Также EUobserver рассказал, пишет Телеграф, почему финансовые санкции будут иметь исключения.

Один из аргументов Австрии против санкций состоял в том, чтобы не навредить белорусскому народу, но будут предусмотрены исключения для кредитов на гуманитарные проекты и специальные положения, которые помогут защитить обычных вкладчиков от последствий.

Еще один аргумент состоял в том, чтобы не загонять Беларусь дальше в сферу влияния России.

Но для некоторых представителей белорусской оппозиции зависимость Беларуси от России-это способ использовать санкции ЕС, чтобы ударить по обоим режимам одновременно.

«Это блестяще, потому что это превращает Лукашенко в проблему России», — сказал EUobserver один из контактов оппозиции, который попросил не называть его имени.

«Если они [русские] не дадут ему денег, они получат нестабильность в Беларуси. И если они это сделают, то столкнутся с гневом как белорусского, так и российского народа», — сказал он.

«Кремль в ловушке», — добавил анонимный представитель белорусской оппозиции.

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