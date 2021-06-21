Беларусь заняла 4-е место в рейтинге с самой дешевой электроэнергией













Ближайший сосед по рейтингу — Украина расположилась на 3-й строке рейтинга, Россия заняла 2-е место. Лидирует в рейтинге Казахстан, а самое дорогое электричество — в Германии.





В рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии для населения, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран, Беларусь заняла 29-е место с показателем 6285 кВт·ч.





Пятерка лидеров рейтинга: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Нидерланды, Люксембург.