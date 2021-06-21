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Фантазер: Министр экономики Беларуси Александр Червяков высказался о санкциях и их последствиях

Министр экономики Беларуси Александр Червяков в интервью телеканалу «ОНТ» высказался о западных санкциях, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости".



Глава Минэкономики заявил, что ограничительные меры Запада, вполне вероятно, связаны не с политическими вопросами, а с тем, что экономика Беларуси выстояла, в то время как Европа из-за локдауна несла большие убытки. Продолжая говорить о санкциях, А. Червяков отметил, что с одной стороны они представляют собой вызов, а с другой — дают возможность посмотреть под иным углом на новые рынки и партнеров. Он заверил, что Беларусь достаточно активно работает в этом направлении.

— Как раз наш план, о котором сейчас много говорят, направлен на то, чтобы развивать новые рынки. Это поворот к Азии, — сказал министр.

При этом ожидаются некоторые потери в виде издержек, когда нужно будет перенаправить товарные потоки.

— Вот эти издержки как раз могут составить одномоментно до 3 % ВВП. По тем товарным позициям и группам, по которым введены санкции, — добавил А. Червяков.

Для компенсации предстоит как следует поработать на внутреннем рынке, над снижением издержек на производство и над импортозамещением.

— Одна из причин, почему ввели санкции именно сейчас, на наш взгляд — под предлогом каких-то политических вопросов скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своих политических целей, — подчеркнул глава Минэкономики. — Но под этими санкциями скрывалось другое — вопросы, связанные с разделением рынков, выталкиванием конкурентов. И эти же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси.
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