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старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Какими будут курсы инвалют на этой неделе? Об этом специально для Myfin.by рассказал





- На прошедшей неделе главными факторами для движения валют на нашем рынке вновь стали внешние. Состоялось заседание Федеральной резервной системы США. Ожидаемо ключевую ставку на этом заседании не изменили, но стало понятно, что с высокой вероятностью ФРС готова повысить один раз ставку в следующем году, а в 2023 году стоит ждать два повышения.

Вот эта новость отправила доллар резко вверх на мировых рынках. Он рос ко всем валютам без исключения, причем это относится и к основным мировым валютам, и к валютам развивающихся стран. В частности, пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,2190 до 1,1910, или на 2,2%. Российский рубль уступил выросшему доллару, но укрепился к упавшему евро.





Доллар в России подорожал с 71,6 до 72,2 российского рубля, или на 0,7%. Евро подешевел с 87,3 до 86,0 российского рубля, или на 1,5%.





В результате к белорусскому рублю за неделю евро подешевел, а доллар и российский рубль подорожали. Доллар вырос на 1,38%. Евро снизился на 0,89%. Российский рубль подорожал на 0,64%.





Доллар вместе с российским рублем утянули стоимость валютной корзины наверх. После снижения на предшествующей неделе корзина выросла на 0,55%. Кстати говоря, евро обновил минимум с начала года.









Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба





На начавшейся неделе мировые рынки будут продолжать осмысливать последние заявления ФРС США, и, соответственно, рост доллара к евро и, вероятно, к другим валютам может продолжиться.





В этом случае на белорусском рынке доллар может подорожать до 2,55 белорусского рубля.





Евро может снизиться до 2,97 белорусского рубля.





А российский рубль может вырасти до 3,51 белорусского рубля за 100 российских.





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