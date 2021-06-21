Самую высокую награду в три звезды (из трех возможных) вручают продукту, пишет Progomel.by, набравшему более 90 баллов по консолидированной оценке «слепой» дегустации жюри. Йогурт Teos по мнению самого профессионального в мире жюри набрал 93,1 балл. А сливочное масло, получившее одну звезду, оценили в 77,7 баллов.





Белорусские продукты конкурировали с именитыми производителями из Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Венгрии и многих других стран.





Премия Superior Taste Award считается самой престижной и объективной оценкой вкусовых качеств продукта. Все продукты здесь тестируются «вслепую» (когда жюри не знает о продукте ровным счетом ничего, кроме категории, в которой он представляется) большой группой профессиональных экспертов по вкусу из 15 европейских ассоциаций кулинаров и сомелье. А повара, находящиеся в жюри, готовят для прямо скажем искушенных личностей, например, Английской королевы.





В состав жюри входят лучшие сомелье и шеф-повара, отмеченные звездами Мишлен, такие как Ферран Сентеллес (главный сомелье El Bulli Foundation), Мануэль Хименес (лучший сомелье Испании 2017 года), Ален Нонне (2 звезды Мишлен на протяжении 36 лет), Гаэтано Рагуни (победитель Italy Bocuse d’Or 2017), Алан Коксон (ведущий шеф-повар BBC TV), Кристина Фигейра (1 звезда Мишлен).





Чтобы избежать предвзятых оценок, и повара, и сомелье тестируют продукт индивидуально без обсуждений с другими членами жюри во время дегустации.





«Членам жюри не демонстрируются ни этикетки, ни информация о компании или страна происхождения. Ни на каком этапе, ни до, ни во время оценки мы не знаем, что продукт был произведен той или иной компанией, например, в Беларуси, поскольку все основывается только на вкусе и качестве продукта», – объясняет президент жюри шеф-поваров Международного Института Вкуса Алан Коксон (Alan Coxon).





Как отмечают организаторы премии, в этом году значительно увеличилось количество альтернативных мясных и молочных продуктов растительного происхождения (+240%), безглютеновых продуктов (+112%) и веганских продуктов (+77%). Многие думают, что такие продукты менее вкусные, чем традиционные.





Белорусские продукты не в первый раз удостаиваются высоких наград премии Международного Института Вкуса. Жюри отмечает их исключительно чистый натуральный состав и отсутствие растительных жиров. Молочка компании «Савушкин продукт» ежегодно с 2014 года получает высшие награды из рук гуру Европейской пищевой индустрии.