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Ситуация в финансовой сфере: тенденции к ухудшению

Инфляция набирает обороты, а инструментов для противодействия ей становится недостаточно.

Ситуация в финансовой сфере: тенденции к ухудшению
Это происходит на фоне ухудшения состояния ликвидности в иностранной валюте и ослабленной кредитной активности банков.

Таковы некоторые из выводов «Экономического обзора за 1 квартал», подготовленного экспертами Центра экономических исследований BEROC.


Сдерживать инфляцию становится все сложнее

Инфляция ускоряется, и по мнению экспертов, пишет thinktanks.by, этот процесс «приобретает характер нового устойчивого тренда». Одна из основных причин – разрастание проблем в монетарной сфере. Среди таких проблем – сохранение в течение длительного времени высоких инфляционных ожиданий населения, в результате чего чистая покупка валюты физлицами и отток их валютных депозитов приобрели устойчивый характер.


На увеличение инфляции влияет и усиление проблем в смежных сферах. Речь, в частности, идет об ухудшении условий поставок нефти, которые подталкивают рост внутренних цен на топливо. Дефицит бюджета растет, и это создает предпосылки для ускорения роста ряда административно регулируемых цен. К тому же, все более явственным становится инфляционное давление, связанное с ростом цен на многие товары и услуги на глобальном рынке.

Политика, проводимая сегодня Нацбанком, может в скором будущем оказаться недостаточной для сдерживания инфляции. «Нацбанк, сохраняя приверженность таргетированию денежной массы, концентрируется на управлении ее объемами. Зачастую при этом он самоустраняется от надлежащего использования более мощного инструмента в виде процентной ставки, попыток влияния на ожидания экономических агентов, а также от продвижения институциональных мер, необходимых для обеспечения ценовой стабильности. В условиях множащихся инфляционных рисков, такой подход, а также эксплуатация полюбившегося Нацбанку имиджа борца против монетарной экспансии, становятся недостаточными для эффективного противодействия инфляции», - говорится в бюллетене.

Состояние ликвидности в иностранной валюте ухудшается


Еще одним тревожным трендом является продолжающееся ухудшение состояния ликвидности в иностранной валюте, которое вызвано как оттоком средств с валютных вкладов, так и ограничением доступа к внешним заимствованиям.

По мнению экспертов, «в связи с этим усиливаются опасения, что устойчивость тенденции может привести, рано или поздно, к финансовой дестабилизации. По сравнению с ситуацией 2015-2016 гг. (период минимумов соответствующих показателей) запас прочности кажется еще довольно значимым. Однако, в отличие от того периода, сейчас ликвидность в инвалюте ослабевает не резко в силу внешних шоков, а поступательно по внутренним причинам».  В бюллетене говорится, что надежда на меры экономической политики как фактора стабилизации ликвидности в иностранной валюте невелика, поскольку «поле для маневра узко, а приоритеты властей не вызывают доверия и оптимизма».

Кредитная активность остается ослабленной


Ограничительные меры Нацбанка в отношении объемов вливаний ликвидности и процентных ставок на кредитно-депозитном рынке и неблагоприятная ситуация с пассивами приводит к ограниченности кредитной активности банков. «В этой ситуации, банки, которые не ведомы директивными установками, предпочитают «сушить» свой портфель. В большинстве случаев это приводит к тому, что банки переориентируются на поддержание текущего уровня кредитной задолженности и избегают его экспансии», - говорится в бюллетене.
Источник: Ольга Томашевская
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