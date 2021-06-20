Чтобы привлечь их внимание, улыбчивые менеджеры предлагают сладкую 0,01%, а «Джили» анонсирует 5% на первые полтора — три года (в зависимости от аванса). Но вот на каких условиях и с каким доходом примут вашу заявку?

Начнём с хороших новостей. По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в апреле 2021 года составила 1 398,2 руб. Это $560 в эквиваленте. Будем и впредь от неё отталкиваться при наших вычислениях. Но стоит ли с такой суммой в расчётнике мечтать о бестселлерах рынка вроде Kia Rio, Lada Vesta или Geely Coolray?

av.by выбрали несколько моделей, опираясь на данные статистики Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за май, и всё посчитали. Условия для испытуемых одинаковые: вторая после «базы» комплектация, минимальный и 50-процентный аванс, а также максимально возможный срок кредита.





Без справки о доходах, авто в залоге

Хит продаж — Kia Rio — второй месяц подряд удерживает лидерство среди самых востребованных моделей, хотя его предпочли почти на 100 белорусов меньше, чем в апреле. Это если верить статистике БАА. А в дилерском центре марки спрос на модель связывают с проверенной годами надёжностью, стильным дизайном и современным оснащением за выгодную цену.





Так, седан в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором и 6-МКПП обойдётся в 33 900 руб. Самый доступный вариант без аванса предлагает банк «БелВЭБ». Это значит, что сумма кредита составит 33 900 руб. В первый месяц действует льготная ставка 12,9% (первый платёж — 496,75 руб.), со второго она повысится до 19,79% без привязки к ставке рефинансирования. За кредитный Rio клиент должен платить от 961 до 421 руб. ежемесячно (график на уменьшение). За весь срок (семь лет) переплата составит 23 760 руб. Каско только на первый год эксплуатации, авто в залоге, оформляется кредит в салоне без справки о доходах.

Тем не менее даже при ориентировочных расчётах кредитополучатель должен зарабатывать минимум 2 450 руб. А что, если внести сумму в 16 950 руб., которая погасит 50% от стоимости автомобиля? В данном случае предлагают программу от «БПС-Сбербанка»: 17,98% годовых (ставка рефинансирования + 9,48%) до семи лет. То есть ежемесячно клиенту придётся вносить 356 руб. А итоговая переплата за весь срок кредитования (семь лет) достигнет 11 562 руб. При сумме кредита до 30 000 руб. страхование каско обязательно только на первый год. А ещё при авансе в половину стоимости авто чистый доход может быть вдвое меньше — 1 200 руб.





Кредит под 0,01%? Есть такой!

Среди брендов лидерство по продажам 2021 года по-прежнему удерживает российская Lada, составляя 24,2% отечественного рынка легковых авто (за пять месяцев было куплено 4 462 машины). Любимая многими белорусами Lada Vesta в мае вновь занимает второе место. Российскому седану в прошлом месяце отдали предпочтение 378 белорусских покупателей. Один из доступных для покупки автомобилей стоит 28 140 руб. Это Comfort с 1,6-литровым мотором, передним приводом и механической «пятиступкой».





Покупка седана Lada тоже возможна с нулевым авансом. В первый месяц действует ставка 11,9% годовых, далее — 17,98%. С учётом максимального срока кредитования (пять лет) платежи дифференцированы. В первый месяц нужно внести 539,27 руб., во второй — 889,46; далее платёж ежемесячно уменьшается на 7,03 руб. Таким образом, переплата за весь срок кредитования достигнет 12 859 руб.





При 50-процентном авансе (14 070 руб.) в «БПС-Сбербанке» предлагают кредит под 14,08% годовых на пять лет. В таком случае ежемесячные взносы составят в среднем 327 руб., а сумма переплаты за весь срок будет 5 608 руб. Представитель дилера подчёркивает: все расчёты приведены справочно.

Сколько нужно зарабатывать на новую Lada? Менеджеры уходят от прямого ответа. Дескать, всё рассматривается в индивидуальном порядке. Судя по всему, платёжеспособность зависит от ряда других факторов, включая жилищные условия, семейное положение и наличие иных обязательных платежей. Что касается страхования каско, то в первом случае при сумме кредита до 30 тыс. руб. оно оформляется на первый год, во втором (также до 30 тыс.) его можно и вовсе не оформлять при соблюдении определённых условий.

Слыхали про кредит под 0,01%? Он есть! Однако имеется один очень важный нюанс: клиент обязательно внесёт половину стоимости авто (14 070 руб.) и будет пользоваться данным коммерческим предложением один год. Ежемесячные выплаты при этом составят 1 172,57 руб., а переплата за 12 месяцев — 0,78 руб. Звучит заманчиво?

«Со средней зарплатой не потянете»

Третья позиция остается за Volkswagen. Дилеры немецкой марки смогли реализовать с начала года 2 093 машины. Большая часть продаж традиционно приходится на лифтбеки Polo (297 экземпляров). Одна из популярных и вместе с тем доступных комплектаций Respect (1,6 л и 5-МКПП) оценивается в 35 990 руб. Итак, минимальный аванс — 10%. В этом случае сумму кредита (32 400 руб.) можно разбить на максимальные пять лет под 17,98% годовых, внося каждый месяц по 742 руб. Переплата — 12 100 руб.

— Данная сумма согласовывается индивидуально. Это расчеты «БПС-Сбербанка», поэтому сложно сказать, сколько нужно зарабатывать, чтобы такой кредит одобрили. Плюс ко всему кредит с 10-процентным авансом не пользуется популярностью: есть внутренние лимиты. Другое дело, если внести первоначальный взнос 20%. Тогда условия следующие: сумма кредита — 28 800 руб., в первый год платёж — 520 руб. под 14,99%, со второго — 639 руб. под 19,99%. Переплата за семь лет — 23 520 руб.





Если хотите подать заявку на такой кредит, нужно зарабатывать минимум две тысячи рублей (при отсутствии карт рассрочек, овердрафтов и прочих платежей). Заплатите половину от суммы автомобиля — у «Технобанка» есть для вас заманчивое предложение с процентной ставкой 0,01%. Правда, на протяжении первых шести месяцев, а потом она вырастет до 17,98%. А ещё сумма кредита не должна превышать 19 500 руб.





Таким образом, выплаты здесь следующие: в первые полгода — 325 руб. в месяц (0,01%), а оставшиеся четыре с половиной под 17,98% годовых — от 596 руб. на убывание. Итоговая переплата за пять лет — 7 410 руб. Со средней зарплатой по Беларуси вам явно кредит не дадут: нужно зарабатывать минимум 1 800 руб. А ещё это сухие цифры онлайн-программы при идеальных условиях — отсутствии у клиента обязательных платежей и карт рассрочки.

Не забывайте, что наличие детей тоже скажется на финальных расчётах. В последнем случае (при сумме кредита до 15 тыс. руб.) каско (3—3,5% от стоимости авто) по желанию, в остальных оно обязательно на весь срок.

Есть под 5%, но надо пять тысяч...

Самая востребованная модель китайской марки Geely прошлого месяца — кроссовер Coolray. Он сместился с 3-го места на 6-ю позицию (продано 148 штук). Это автомобиль с полуторалитровым двигателем мощностью 177 л. с., 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода. Одну из популярных комплектаций Comfort оценили в 51 500 руб.

Итак, при условии нулевого авансового платежа ежемесячно придётся отдавать 643—613 руб. (дифференцированные платежи). Но это только первые полтора года (под 5%), а оставшиеся восемь с половиной (максимальный срок кредитования — десять лет) взносы будут варьироваться от 1 003 до 434 руб. в месяц (15,75%). Переплата за десять лет — около 33 178 руб. Если же доля участия собственных средств составит не менее 25% (а это 12 875 руб.), то расчёты окажутся другими: первые три года платите 482—435 руб. (5%), а затем, когда ставка повысится до 15,75%, дифференцированно вносите от 676 до 326 руб. При этом сумма переплаты за десять лет достигнет 20 030 руб.





А что, если внести 50% аванса? Заплатил сразу 25 750 руб. — можешь рассчитывать на такие условия: первые три года платёж составляет 321—290 руб. под 5% годовых, а с четвёртого будет варьироваться в диапазоне от 451 до 210 руб. при 15,75%. Исходя из того, что кредитом является сумма в 25 750 руб., за десять лет заинтересованное физическое лицо переплатит 13 353 руб.

— Надо отметить, что «Беларусбанк» предоставляет кредит от 5% при одном условии: нужно открыть у них безотзывный вклад на срок не менее года на сумму от пяти тысяч рублей. Эта процентная ставка будет действовать полтора или три года — в зависимости от аванса. Возможна также ставка 6%, если оформить в банке дебетовую карту (стоимостью 70 руб.). Такая же ставка применима для многодетных семей и пенсионеров без открытия карт-бланша. Во всех остальных случаях — 8,5% в льготный период.





По зарплатам ситуация такова: при нулевом авансе — 2 800 руб., с авансом 25% клиент обязан получать от 2 100 руб., а с 50-процентным платежом средний заработок должен быть свыше 1 350 руб. Хотя всё рассчитывается индивидуально, а также учитывается наличие детей, других кредитов, карт рассрочек, овердрафтов. Каско в размере около 3% от стоимости авто обязательно при покупке под залог. Оно не нужно при покупке с поручителем (его доход должен быть 1 600, 1 200 и 800 руб. соответственно во всех трёх случаях).





Ставка — 19,9% годовых. Будете брать в кредит?

Результатом, превышающим тысячу машин, проданных на белорусском рынке с января по май 2021-го, может похвастать также Hyundai (1 089 штук), а вот по итогам прошедшего месяца дилер марки реализовал 117 экземпляров. Нас интересует, в частности, седан Accent, который в комплектации Active Plus (1.6 MPI, 6-МКПП) оценивается в 32 400 руб. Дадут в кредит или нет?





Если внести минимальный авансовый платёж от 30% (9 700 руб.), то ежемесячные выплаты будут составлять в среднем 505 руб. При этом процентная ставка 19,9% сохранится на протяжении всего срока кредитования. К слову, она привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Сумма переплаты за семь лет достигнет 19 635 руб. Если оплатить минимум половину стоимости машины, ежемесячные взносы сократятся до 360 руб. при аналогичной ставке, а итоговая переплата уменьшится до 14 012 руб. Каско в размере 3,5% от стоимости автомобиля рекомендуется, но не является обязательным условием.





А вот дадут ли сам кредит? В первом случае нужно подтвердить свой доход в размере 1 650 руб., а во втором — 1 200 руб. Ответ на вопрос очевиден. Однако лучше подать заявку и ждать ответа от банка, который учтёт не только иные кредиты, овердрафты, но и наличие несовершеннолетних детей.