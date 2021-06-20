Изменены размеры отдельных надбавок медработникам

Документом скорректированы положения постановления Министерства здравоохранения от 13 июня 2019 года, решение закреплено ведомственным постановлением от 15 января текущего года, пишет Белновости





Документом, который был опубликован на Национальном правовом портале, предусматривается установление компенсирующей выплаты – базовая доплата.





Вносятся изменения в инструкцию о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций.





Будут установлены следующие надбавки:





за особенности профдеятельности разным категориям работников;

за сложность и напряженность работы;

за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации руководителям;

базовой доплаты и др.

Постановление министерства заработает с 1 июля 2021 года.







