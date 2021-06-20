Amazon назвала 20 главных книг о бизнесе 2021 года





На первую строчку редакторы поставили книгу антрополога и профессора Уортонской школы бизнеса Джеймса Сазмана «Работа: сложная история от каменного века до эпохи роботов», в которой ученый подробно разбирается в том, как менялось отношение к работе на протяжении всей человеческой истории.





Второе место в списке Amazon занял бестселлер «Измените свой мир», который написали эксперты по вопросам лидерства Джон К. Максвелл и Роб Хоскинс. По мнению редакторов, именно эта книга способна подтолкнуть к тому, чтобы начать действовать и менять мир.





Замыкает тройку «Беги, чтобы победить» от Стефани Шриок, которая представляет собой список практических советов для женщин-лидеров. Среди тех, кто рекомендовал эту книгу, — Камала Харрис и Хиллари Клинтон.





В первой пятерке также оказалась «Земля» от известного британского историка Саймона Винчестера, рассказывающая о жажде собственности, и «Работа не будет любить вас в ответ» от Сары Джаффе. Последняя предлагает нестандартный подход к поиску карьеры, подчеркивая, что совет «делай то, что любишь» — ужасная идея.





В список от Amazon также попали «Внутренний голос» Итана Кросса, «Будьте начеку» Санджая Гупты, «Цена, которую вы платите за колледж» Роба Либера, «Приходите летать по миру» Джулии Кук и «Грязное золото» Джея Уивера.





Во второй десятке указаны «Теснота» Брук Болдуин, «Что мы должны друг другу» Минуша Шафика, «Подумайте еще раз» Адама Гранта, «Шум», написанный Даниэлем Канеманом, Оливье Сибони и Кассом Санштейном, а также «Империя боли» Патрика Радден Кифа.





Замыкает двадцатку «Как изменить себя» Кэти Милкман, «Как избежать климатической катастрофы» Билла Гейтса, «Взлет» Эрика Бергера, «Белизна богатства» Дороти А. Браун и «Мир без электронной почты» Кэла Ньюпорта.