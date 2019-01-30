Ставки по вкладам взлетят до небес. И будет нам счастье

Многие помнят депозитные качели после девальваций, когда ставки по краткосрочным вкладам взмывали до 50 % годовых в белорусских рублях.

Почему в 2020 году такого не было? Во первых появились безотзывные вклады, которые до окончания срока практически невозможно снять, поэтому у людей не получилось сразу вынести все свои депозиты.

Во вторых НБ РБ сильно зажал ликвидность, у банков и людей просто не было лишних денег на которые можно было купить валюту.

В данный момент банкам не хватает денег с одной стороны, но с другой стороны они были ограничены рекомендациями (очень настойчивыми рекомендациями) регулятора про ограничение ставок.





Вы же помните как быстро исчезли депозиты под 25% годовых, а потом под 22% годовых? Поэтому банкам и не удается привлечь достаточное количество денег на вклады, люди не готовы нести деньги под такие проценты.

Регулятор пытался создать впечатление что все под контролем и незачем привлекать деньги под такие высокие проценты, мол люди и так понесут деньги в банки под 10-12% годовых.





Альтернативы то нет.

Но что то пошло не так, продолжалась скупка валюты и самое главное продолжался отток вкладов как валютных так и в белорусских рублях.

Нацбанк решил поукреплять рубль, что бы показать как ошибались те кто покупают валюту и снимают рубли с вкладов.

Поукреплял...

Но как то неубедительно, беларусы почему то не поверили и продолжили снимать вклады и покупать валюту.

Сейчас в дело пустили следующий аргумент - ставка на жадность. Ввиду отмены ограничения, в скором будущем увидим дивный рост ставок по депозитам в валюте.

Итак, посмотрите сколько денег получили банки от регулятора на последнем кредитном аукционе 16 июня 2021 года:

Как мы и предполагали Нацбанк, на кредитном аукционе, выдал белорусским банкам всего 50 млн. рублей. Это всего лишь 7,07% от запрошенной суммы. Банки подали заявки на 706,25 млн. рублей





Регулятор продолжает зажимать ликвидность и не давать банкам деньги по низкой ставке 10,5% годовых: 16 июня 2021 г. Национальным банком Республики Беларусь был проведен кредитный аукцион № 750 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 10,50 % годовых на срок 180 дней. К аукциону было допущено 14 заявок от 12 банков на общую сумму 706,25 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 50,0 млн. рублей.





Эти действия в краткосрочном периоде влияют на ситуацию, но в долгосрочном ничего не изменит. Продолжается вынос депозитов и валютных и в белорусских рублях несмотря на значительные ставки по вкладам и удерживаемый курс.





Теперь посмотрим отмененные рекомендации по ограничению ставок - письмо от 30.01.2019 № 76-19/9 "Об установлении процентных ставок":





"...В целях поддержания процентных ставок на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, рекомендуемый с 1 февраля 2019 г. верхний предел процентной ставки:





- по новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) юридических и физических лиц в иностранной валюте:

в долларах США – на уровне верхней границы целевого диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США (далее –ключевая ставка Федеральной резервной системы США), увеличенной на 0,5 процентного пункта;

в евро – на уровне базовой ставки Европейского центрального банка, увеличенной на 0,5 процентного пункта;

в российских рублях – на уровне 0,5 ставки по кредиту овернайт Банка России;

по новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) до одного года включительно юридических и физических лиц в иностранной валюте:

в долларах США – на уровне ключевой ставки Федеральной резервной системы США, увеличенной на 1 процентный пункт;

в евро – в размере базовой ставки Европейского центрального банка, увеличенной на 1 процентный пункт;

в российских рублях – на уровне 0,8 ставки по кредиту овернайт Банка России..."

Эти рекомендации распространялись не только на вклады, они касались так же всех видов сберегательных и депозитных сертификатов и облигаций юридических лиц.

Письмом от 27.11.2020 № 76-19/51 "О привлечении займов" Нацбанк расширил эти ограничения и на ставки по займам:





" В целях поддержания стабильности и устойчивости банковской системы рекомендуем банкам при привлечении займов в национальной и иностранной валютах от физических и юридических лиц (в том числе нерезидентов Республики Беларусь), за исключением банков, применять подходы по определению размера процентов за пользование займами аналогично подходам по установлению процентов при привлечении денежных средств во вклады (депозиты) физических и юридических лиц."

Теперь ограничений на валютные вклады нет, мы прогнозируем что скоро увидим ставки до 5% в долларах, до 3% в евро и до 12% в российских рублях.

Так же прогнозируем прекращение дальнейшего укрепления белорусского рубля, ввиду введения санкций и сокращения поступления валюты из-за рубежа.

Ну что, вы уже подготовили свои деньги к сверхдоходным вкладам?











