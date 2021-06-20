Крупнейшие нефтетрейдеры мира предсказывают баррель по 100 USD









По его словам, из-за снижения инвестиций в добычу «существует шанс», что стоимость барреля вернется к отметке 100 долларов, которую рынок в последний раз видел в 2014 году.





«Ситуация с предложением (на рынке нефти) вызывает довольно серьезное беспокойство. Объем запасов с 15 лет потребления сократился до 10 лет, а капитальные инвестиции, достигавшие 400 млрд долларов 5 — 6 лет назад, сжались до 100 млрд долларов ежегодно», — сказал Вир (его цитирует Argus).





Это создает долгосрочную базу, которая, «вероятно будет толкать вверх» нефтяные котировки, несмотря на анонсированные планы западных стран перейти на зеленую энергетику, считает топ-менеджер.