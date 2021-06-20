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TUT.BY: индекс «ЧаркиШкварки». Благосостояние белорусов в пересчете на водку и свинину упало

Благосостояние белорусов в пересчете на чарку и шкварку, то есть водку и свинину, в первом квартале этого года снизилось.

TUT.BY: индекс «ЧаркиШкварки». Благосостояние белорусов в пересчете на водку и свинину упало
Для начала года это привычное падение из-за сокращения зарплат. Однако нынешнее снижение было самым заметным как минимум за последние 4 года. Это обусловлено также подорожанием чарки и  шкварки, пишет TUT.BY.
К таким выводам пришли эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» в своем очередном исследовании индекса «ЧаркиШкварки».
Напомним, эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «чарки-шкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «Биг Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом», — уточняют эксперты BIPART.

Индекс «чарки-шкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

Рост стоимости ЧШ сразу на 6 копеек за квартал является рекордным с конца 2018 года

По итогам первого квартала этого года стоимость чарки и шкварки составила 2,76 рубля. Это на 2,2% выше, чем в предыдущем квартале и на 4,2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. «Как видим, рост цен на свинину и водку сильно отстает от средней инфляции в стране (8,5%), — отмечают авторы исследования. — Вместе с тем, рост стоимости ЧШ сразу на 6 копеек за квартал является рекордным с конца 2018 года. В первую очередь он обусловлен подорожанием водки. Стоит отметить, что чарка и шкварка подорожали еще в январе, и с тех пор цена ЧШ менялась незначительно».


При этом покупательная способность зарплат, выраженная в чарках и шкварках, откатилась на уровень 3 квартала 2020 года и составила 478 штук. «Снижение показателя в 1 квартале каждого года является традиционным и объясняется тем, что в декабре многие работники получают годовые бонусы, премии и пр. Как следствие, в 4 квартале зарплаты заметно увеличиваются, после чего, в 1 квартале, происходит откат назад», — уточняется в исследовании.

При этом в начале 2021 года снижение покупательной способности зарплат в ЧШ составило 4,8% (24 чарки и шкварки), в то время как в 2020 году — 2,3% (10 ЧШ), в 2019 — 2,5% (10 ЧШ), в 2018 — 3,6% (13 ЧШ). То есть в этом году откат назад был более значительным, чем обычно.

«Несмотря на квартальные колебания, за последний год покупательная способность зарплат, выраженная в чарках и шкварках, выросла. Так, в 1 квартале 2021 года среднестатистический белорус заработал 478 чарок и шкварок, а в аналогичном периоде прошлого года – 434 чарки и шкварки. Прирост составил 10,1% или 44 ЧШ», — уточняют авторы исследования.


При этом рост произошел во всех регионах Беларуси, но, как и прежде, он неравномерный. Покупательная способность зарплат минчан все так же растет быстрее, чем жителей областей, то есть разрыв между «богатыми» и «бедными» регионами только нарастает.

Как зарплаты в пересчете на ЧШ изменились по регионам


За последний год покупательная способность зарплат, выраженная в ЧШ, у жителей Минска выросла на 91 штуку — до 753 ЧШ, говорится в исследовании. "В Гомельской, Гродненской, Витебской и Брестской областях рост составил от 37 до 42 ЧШ, а покупательная способность зарплат к 1 кварталу 2021 года возросла до 415-431 ЧШ в месяц. Эти четыре региона развиваются более-менее равномерно», — поясняют авторы.

В аутсайдерах — Минская и Могилевская область, где годовой прирост составил всего 20 и 24 ЧШ соответственно. В результате покупательная способность зарплат жителей данных областей заметно отстает от прочих регионов — всего 390 чарок и шкварок в месяц в Минской области и 353 — в Могилевской. Это в два раза меньше Минска.

Традиционно сохраняется разрыв в зарплатах и между представителями разных профессий. «В топе все так же сотрудники IT-сферы, от них сильно отстают занятые в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении. Так, если среднестатистический «айтишник» в марте 2021 года ежедневно зарабатывал 85 чарок и шкварок, то занятый в сельском хозяйстве — 11 ЧШ, в образовании — тоже 11, в здравоохранении — 15, — уточняют авторы исследования. — Примечательно, что в среднем по всем сферам ежедневный заработок составлял 16 ЧШ. Таким образом, вышеперечисленные категории работников отстают не только от обеспеченных сотрудников IT, но и от большинства других работников».

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