Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ
Крупная шведская компания Scandia Steel останавливает деловые отношения с Белорусским металлургическим заводом. Шведы отказываются от размещения новых заказов на БМЗ из-за нарушений прав рабочих.
Продукция Scandia Steel
В своем ответе, который пришёл 18 июня 2021 года на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявляет, передает Еврорадио, что "серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях прав человека, будь то в отношении собственной деятельности или деловых отношений". "Мы разделяем ваши опасения по поводу случаев преследования рабочих", — цитирует письмо телеграм-канал "Экономика Беларуси".
Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию и решил "постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и отказаться от размещения заказов на поставки в будущем".
18:29 19/06/2021
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