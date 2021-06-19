Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ

Продукция Scandia Steel





В своем ответе, который пришёл 18 июня 2021 года на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявляет, передает Еврорадио, что "серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях прав человека, будь то в отношении собственной деятельности или деловых отношений". "Мы разделяем ваши опасения по поводу случаев преследования рабочих", — цитирует письмо телеграм-канал "Экономика Беларуси".





Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию и решил "постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и отказаться от размещения заказов на поставки в будущем".