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Ряд лекарственных средств импортного производства отсутствует в белорусских аптеках в первую очередь из-за сложной эпидемиологической ситуации, пишет kp.by, поскольку была остановлена работа некоторых зарубежных фармацевтических производств. Такое заявление сделал 18 июня Сергей Литош, который сегодня согласован на должность генерального директора торгово-производственного предприятия «Белфармация».





– Некоторые же страны ограничивали вывоз лекарственных средств, обеспечивая в первую очередь собственный рынок. Поэтому вопросы существуют. Однако мы работаем напрямую с производителями. Поставки будут увеличиваться, восстанавливаться, – сказал Литош, его цитирует БЕЛТА.





По его словам, повлиять на ситуацию должны также изменения политики государственной регистрации лекарственных средств.





– Сейчас происходят изменения в порядке госрегистрации в рамках ЕАЭС. Большинство предприятий сейчас перерегистрируют свои препараты уже по новой процедуре, не по национальной белорусской процедуре регистрации, а по процедуре в рамках ЕАЭС. После ее завершения лекарственный состав будет пополняться. К сожалению, процесс этот очень сложный. Вот такая объективная причина отсутствия некоторых препаратов, – добавил новый гендиректор «Белфармации».







