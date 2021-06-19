Прокуроры на ферме в Лиозненском районе. Фото прокуратуры Лиозненского района



В это хозяйство он ездил вместе с заместителем прокурора Витебской области Денисом Шаповаловым и прокурором Лиозненского района Алексеем Бузиковым в рамках рабочей поездки по регионам республики посетил молочно-товарные фермы ОАО «Данукалова-Агро» в Лиозненском районе.





В ходе проверки установлен ряд нарушений ветеринарного и санитарного законодательства, регламентирующего содержание и кормление крупного рогатого скота. От руководства хозяйства и района Максим Воронин потребовал незамедлительно принять меры к исправлению ситуации, пишет сайт областной прокуратуры.





Прокуроры на ферме в Лиозненском районе. Фото прокуратуры Лиозненского района





Судя по фото, на ферме прокуроры обнаружили залитый навозной жижей пол, а также не вывезенную старую подстилку с навозом. Отметим, что коровы уже давно на пастбище.





Прокуратура Лиозненского района собирается направить акты надзора руководству ОАО «Данукалова-Агро» и в вышестоящую организацию ОАО «Молоко», в которых среди иных поставит вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.