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Замгенпрокурора попал на заполненную навозной жижей ферму в Лиозненском районе

Беспорядок и антисанитарию обнаружил заместитель генпрокурора Максим Воронин во время визита на молочно-товарные фермы ОАО «Данукалова-Агро» в Лиозненском районе.

Прокуроры на ферме в Лиозненском районе. Фото прокуратуры Лиозненского района

В это хозяйство он ездил вместе с заместителем прокурора Витебской области Денисом Шаповаловым и прокурором Лиозненского района Алексеем Бузиковым в рамках рабочей поездки по регионам республики посетил молочно-товарные фермы ОАО «Данукалова-Агро» в Лиозненском районе.

В ходе проверки установлен ряд нарушений ветеринарного и санитарного законодательства, регламентирующего содержание и кормление крупного рогатого скота. От руководства хозяйства и района Максим Воронин потребовал незамедлительно принять меры к исправлению ситуации, пишет сайт областной прокуратуры.

Прокуроры на ферме в Лиозненском районе. Фото прокуратуры Лиозненского района

Судя по фото, на ферме прокуроры обнаружили залитый навозной жижей пол, а также не вывезенную старую подстилку с навозом. Отметим, что коровы уже давно на пастбище.

Прокуратура Лиозненского района собирается направить акты надзора руководству ОАО «Данукалова-Агро» и в вышестоящую организацию ОАО «Молоко», в которых среди иных поставит вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
Источник: Ігар Арцюх
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