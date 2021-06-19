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Бизнес не уверен в перспективах? Строительный сектор в Беларуси уже 10 месяцев теряет инвестиции

Роста инвестиций в экономике не наблюдается еще с августа 2020-го. Статорганы обновили информацию об инвестициях по состоянию за пять месяцев 2021 года.

Фото носит иллюстративный характер.

В мае вложения в основной капитал упали к 2020 году на 7,8%. Об этом пишет banki24.by.

Инвестиции в основной капитал состоят из двух главных компонентов — инвестиций в строительно-монтажные работы и затрат на приобретение машин и оборудования. Обе составляющие снизились за пять месяцев: первая — на 11,1%, вторая — на 11,7%.

Финансовые показатели флагманов строительного сектора известны за четыре месяца. Выручка крупных и средних компаний сократилась к 2020 году на 3,7% до 3,439 миллиардов рублей. Снижение на 3,7% — это падение в номинале, без учета инфляционных процессов.

Динамика инвестиций в основной капитал — это хороший индикатор активности в экономике. Если инвестиции сокращаются, то обычно это сигнал к уменьшению потенциала роста в будущем и знак низкой уверенности бизнеса в перспективах.
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