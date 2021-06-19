"Законом Республики Беларусь от 26 мая № 112-З "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (статья 2431 Уголовного кодекса) и уклонение от уплаты страховых взносов (статья 2433 Уголовного кодекса), пишет interfax.by. Изменения вступают в силу 19 июня 2021 года", - говорится в сообщении Комитета госконтроля Беларуси.





Там отметили, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия по уклонению от начисления/уплаты страховых взносов, налогов и сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер (для налогов, сборов – 1 тыс. базовых величин (Br29 тыс.), для страховых взносов – 2,5 тыс. базовых (Br72,5 тыс.).





"Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность", - отметили в КГК.





Там добавили, что ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты "в конвертах" обусловлено недостаточностью существовавших мер воздействия.





"Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)", - подчеркнули в КГК.



















