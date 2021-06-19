+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Малый бизнес обеспечивает 40% налоговых поступлений в бюджет Минска

За январь-май текущего года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено Br2,7 млрд, это практически 40% поступлений бюджета столицы, проинформировали в министерстве по налогам и сборам в пятницу.



"Данным кругом плательщиков обеспечено 39,4% консолидированных поступлений города Минска", - отметили в МНС.

Всего, пишет interfax.by, по информации налогового ведомства, в Минске зарегистрировано 123,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1,2%.


 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]