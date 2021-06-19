Малый бизнес обеспечивает 40% налоговых поступлений в бюджет Минска

За январь-май текущего года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено Br2,7 млрд, это практически 40% поступлений бюджета столицы, проинформировали в министерстве по налогам и сборам в пятницу.