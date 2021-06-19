Малый бизнес обеспечивает 40% налоговых поступлений в бюджет Минска
За январь-май текущего года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено Br2,7 млрд, это практически 40% поступлений бюджета столицы, проинформировали в министерстве по налогам и сборам в пятницу.
"Данным кругом плательщиков обеспечено 39,4% консолидированных поступлений города Минска", - отметили в МНС.
Всего, пишет interfax.by, по информации налогового ведомства, в Минске зарегистрировано 123,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1,2%.
10:13 19/06/2021
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