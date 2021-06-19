Honor объявила «конкурентную войну» Apple





По мнению Чжао, в ближайшее время Honor продемонстрирует настоящий технологический прорыв, пишет dev.by. Пока Apple находится на подъему, продукция Honor должна соответствовать и даже превосходить качество американской компании с точки зрения производительности и удобства.









Компания рассчитвает на платформу Qualcomm Snapdragon 888 и грядущий релиз модели Magic 3, которая отличается не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном.