+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Honor объявила «конкурентную войну» Apple

Глава Honor Чжао Мин рассказал о планах компании составить конкуренцию и даже превзойти гаджеты Apple.


По мнению Чжао, в ближайшее время Honor продемонстрирует настоящий технологический прорыв, пишет dev.by. Пока Apple находится на подъему, продукция Honor должна соответствовать и даже превосходить качество американской компании с точки зрения производительности и удобства.


Компания рассчитвает на платформу Qualcomm Snapdragon 888 и грядущий релиз модели Magic 3, которая отличается не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]