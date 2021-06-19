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Литовская компания купила терминал для поставки нефтепродуктов в обход Беларуси

Литовская нефтяная компания Orlen Lietuva (принадлежит польскому концерну Orlen), управляющая НПЗ в Мажейкяе, приобрела единственный погрузочный нефтетерминал на литовско-польской границе UAB Mockavos Terminalas.



Об этом сообщает пресс-служба Orlen Lietuva.

Терминал предназначен для отгрузки нефтепродуктов, произведенных в Мажейкяе и предназначенных для Польши и Украины. «Приобретение погрузочного терминала в Моцкава рядом с польско-литовской границей не только повысит безопасность, но и обеспечит стабильные поставки продукции в Польшу», — заявил председатель правления Orlen Даниэль Обайтек.

По его мнению, сделка будет выгодна не только концерну, но и экономикам стран Литвы и Польши.

Нефтетерминал в Моцкаве был построен в 2017 году, его отгрузочная способность составляет 1,2 млн тонн жидких нефтепродуктов в год. Ранее Orlen Lietuva использовала его в рамках договора о сотрудничестве для поставок нефтепродуктов в Польшу и на Украину в обход Беларуси.
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