Число магазинов «Евроторга» приближается к тысяче





Количество действующих точек компании «Евроторг» в Торговом реестре достигло 993. В том числе 16 новых адресов внесены в мае — июне.

По данным самого «Евроторга», по итогам 2020 года было 927 магазинов. То есть с начала текущего года прирост — 66. Это не только сеть «Евроопт», но также «Хит!» и «Грошык».



