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Рост цен по всему миру объяснили борьбой за экологию

Борьба с изменением климата, которую ведут правительства по всему миру, может привести к росту цен на товары, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Забота об экологии требует отказа от углеродного топлива, производство теперь обходится дороже, что объясняется необходимостью использования новых технологий.

Рост цен по всему миру объяснили борьбой за экологию
Глобальная экономика и так сталкивается с угрозой инфляции на фоне рекордного подорожания сырья, а потенциальный скачок цен из-за "зеленой" революции становится еще одним поводом для беспокойства. Так, мировому энергетическому сектору для полного устранения выбросов в атмосферу до конца десятилетия придется вкладывать по пять триллионов долларов в год, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), пишет ru.oxu.az. Это в среднем в два раза больше объема инвестиций последних пяти лет.

Дополнительно усилить инфляцию могут и значительные траты на новые технологии, которые производители могут переложить на потребителей. Свой вклад вносит и переход к более безопасным для экологии системам отопления, которые также обходятся дороже.

Кроме того, давление экоактивистов приводит к ограничению добычи нефти, что в результате вызывает рост цен. При этом до отказа от ископаемого топлива миру пока далеко.

C необходимостью сократить добычу столкнулось уже несколько крупных нефтяных компаний: 9 июня снизить выбросы по решению суда согласилась Shell, а Exxon Mobil и Chevron вынуждены были уступить активистам в рядах собственных акционеров.

При этом само изменение климата и глобальное потепление тоже становятся проблемой для мировой экономики. Так, засуха на Тайване грозит перебоями в поставках полупроводников, необходимых для производства различных видов техники. Проблемы могут появиться и с поставками продуктов, в частности, кофе и шоколада.
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