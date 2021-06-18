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На БелАЭС поступила первая партия ядерного топлива для перегрузки

Входной контроль свежего ядерного топлива, прибывшего из Российской Федерации, для первой плановой перегрузки топлива на первом энергоблоке Островецкой АЭС завершился успешно.


Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе «Росатом».

Топливо было изготовлено специально для белорусской АЭС на Машиностроительном заводе в Электростали Московской области. До начала загрузки в реактор все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива. Стартовая загрузка же для обоих энергоблоков была произведена на Новосибирском заводе химконцентратов.

Согласно проекту, данное топливо будут использовать в реакторах ВВЭР-1200 Островецкой АЭС в течение четырех лет с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта.

Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции. Поставки свежего топлива по прямому контракту между топливной компанией «Росавтома» «ТВЭЛ» и БелАЭС начнутся со следующего года.

Напомним, весной текущего года на белорусской атомной станции успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО «НЗХК» для второго энергоблока.
Источник: Виктория Логовик
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