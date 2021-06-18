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Большинство белорусов мечтают о собственном бизнесе

Большинство опрошенных жителей Беларуси хотели бы работать на себя.


По результатам опроса, аналитики системы поиска вакансий GorodRabot.by выяснили, что половина жителей Беларуси мечтает о собственном бизнесе.

Меньше всего опрошенных хотели бы работать в госучреждении.

Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 7 по 14 июня 2021 года, в опросе приняли участие 1100 граждан Беларуси.

Половина опрошенных ‒ 50% ‒ выбрали бы собственный бизнес.

22% участников опроса предпочли бы работать в небольшой компании.

16% опрошенных мечтают о работе в мировой корпорации.

12% участников опроса назвали самым лучшим местом работы госучреждение.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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