Большинство белорусов мечтают о собственном бизнесе
Большинство опрошенных жителей Беларуси хотели бы работать на себя.
По результатам опроса, аналитики системы поиска вакансий GorodRabot.by выяснили, что половина жителей Беларуси мечтает о собственном бизнесе.
Меньше всего опрошенных хотели бы работать в госучреждении.
Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 7 по 14 июня 2021 года, в опросе приняли участие 1100 граждан Беларуси.
Половина опрошенных ‒ 50% ‒ выбрали бы собственный бизнес.
22% участников опроса предпочли бы работать в небольшой компании.
16% опрошенных мечтают о работе в мировой корпорации.
12% участников опроса назвали самым лучшим местом работы госучреждение.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
18:17 18/06/2021
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