Большинство белорусов мечтают о собственном бизнесе





По результатам опроса, аналитики системы поиска вакансий GorodRabot.by выяснили, что половина жителей Беларуси мечтает о собственном бизнесе.





Меньше всего опрошенных хотели бы работать в госучреждении.





Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 7 по 14 июня 2021 года, в опросе приняли участие 1100 граждан Беларуси.





Половина опрошенных ‒ 50% ‒ выбрали бы собственный бизнес.





22% участников опроса предпочли бы работать в небольшой компании.





16% опрошенных мечтают о работе в мировой корпорации.





12% участников опроса назвали самым лучшим местом работы госучреждение.